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Отец девяти детей и телеведущий: Трамп выдвинул Шона Даффи на пост главы Минтранса США

Избранный президент США убежден, что его креатуре удастся поставить порты и плотины страны на службу ее экономическим интересам.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

После официального утверждения избранного президента США Дональда Трампа в новой должности, пост министра транспорта страны займет Шон Даффи. Об этом рассказал сам новый американский лидер в своем телеграм-канале.

Примечательно, что последние несколько лет Шон Даффи работал телеведущим на канале Fox Business. До этого, с 2011 по 2019 год, он представлял штат Висконсин в Палате представителей Конгресса США. Политик известен своими консервативными взглядами. Кроме того, у Даффи девять детей, что подтверждает его приверженность традиционным семейным ценностям.

Источник: Getty Images

Трамп считает, что его протеже, будучи патриотом страны, начнет уделять внимание развитию автомобильных дорог, мостов и аэропортов американского государства. Избранный глава Белого дома отметил, что Даффи добьется использования транспортной инфраструктуры в интересах американской экономики и без рисков для национальной безопасности.

Ранее, в бытность президентом Джо Байдена, транспортная инфраструктура США не раз сталкивалась с проблемами. Например, в марте 2024 года произошло обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе из-за столкновения с его опорой грузового судна. Автомобильные дороги в стране не раз перекрывались из-за непогоды, мешавшей проезду транспорта, и своевременно не расчищались.

Трамп Дональд