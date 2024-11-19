Отец девяти детей и телеведущий: Трамп выдвинул Шона Даффи на пост главы Минтранса США

После официального утверждения избранного президента США Дональда Трампа в новой должности, пост министра транспорта страны займет Шон Даффи. Об этом рассказал сам новый американский лидер в своем телеграм-канале.
Примечательно, что последние несколько лет Шон Даффи работал телеведущим на канале Fox Business. До этого, с 2011 по 2019 год, он представлял штат Висконсин в Палате представителей Конгресса США. Политик известен своими консервативными взглядами. Кроме того, у Даффи девять детей, что подтверждает его приверженность традиционным семейным ценностям.
Трамп считает, что его протеже, будучи патриотом страны, начнет уделять внимание развитию автомобильных дорог, мостов и аэропортов американского государства. Избранный глава Белого дома отметил, что Даффи добьется использования транспортной инфраструктуры в интересах американской экономики и без рисков для национальной безопасности.
Ранее, в бытность президентом Джо Байдена, транспортная инфраструктура США не раз сталкивалась с проблемами. Например, в марте 2024 года произошло обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе из-за столкновения с его опорой грузового судна. Автомобильные дороги в стране не раз перекрывались из-за непогоды, мешавшей проезду транспорта, и своевременно не расчищались.