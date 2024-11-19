Отец девяти детей и телеведущий: Трамп выдвинул Шона Даффи на пост главы Минтранса США

Примечательно, что последние несколько лет Шон Даффи работал телеведущим на канале Fox Business. До этого, с 2011 по 2019 год, он представлял штат Висконсин в Палате представителей Конгресса США. Политик известен своими консервативными взглядами. Кроме того, у Даффи девять детей, что подтверждает его приверженность традиционным семейным ценностям.