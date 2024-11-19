Мэр поручил убрать снег после первых снегопадов

«Прошли первые снегопады, уже новая спецтехника работала на улицах города, это отметили жители, оставляющие свои отзывы в социальных сетях. Сейчас прошу обратить особое внимание на уборку тротуаров, пешеходных переходов, остановок и карманов для парковки автомобилей. По прогнозу в пятницу ожидаются обильные осадки, поэтому необходимо до этого времени привести город в нормативное состояние и в дальнейшем усиливать работу по уборке», — отметил мэр Максим Кудрявцев на совещании с главами районов.
Как рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Иосиф Кодалаев, во время сильных снегопадов на уборку улично-дорожной сети выходит до 360 единиц специализированной техники и 660 дорожных рабочих. «За прошедшую неделю с улиц города было вывезено 42 тысячи кубометров снега. Также за выходные устраняли последствия снегопада, который был на прошлой неделе. Работа по вывозу снега продолжается», — подчеркнул Иосиф Кодалаев.
По словам главы администрации Центрального округа города Новосибирска Владимира Захарова, особое внимание на минувшей неделе уделялось уборке тротуаров. Пешеходные маршруты очищаются от наледи вручную. Чтобы закрыть потребность в ручной уборке, были дополнительно привлечены 24 человека.
Как отметил глава Октябрьского района Фёдор Каравайцев, тротуарную часть убирают при помощи малогабаритной техники. Работы ведут преимущественно в ночное время.
Глава администрации Советского района Дмитрий Оленников сообщил, что за период первых снегопадов в общественную приёмную районной администрации поступило всего два обращения от граждан. «Это намного меньше, чем в период первых снегопадов в прошлом году — тогда поступило 15 обращений. Бригады ручной уборки работают в две смены, от 18 до 36 человек в каждой. За отчетный период трижды провели очистку остановок от снега, всего их 159. Очищены все 257 пешеходных переходов, некоторые из них — дважды, провели двукратную очистку лестниц. Вывезли 3,5 тыс. кубометров снега».
Глава администрации Первомайского района Вадим Бобырь сообщил, что механизированная уборка дорог в районе ведётся в две смены, в каждую из которых выходит от 18 до 22 единиц техники. «По первым снегопадам оперативно приняты все меры, основные магистрали очищены от снега. За минувшую неделю с улично-дорожной сети вывезено 7 тыс. кубометров снега. Проезжая часть обрабатывается противогололёдными материалами. В основном используется отсев дробления горных пород с солью. Запасы смеси сформированы на весь зимний период», — доложил Вадим Бобырь.
Работа по очистке тротуаров ведется как с использованием малогабаритной техники, так и с помощью ручной уборки. Налажено взаимодействие с управляющими компаниями и хозяйствующими субъектами.