Мэр поручил убрать снег после первых снегопадов

Глава администрации Советского района Дмитрий Оленников сообщил, что за период первых снегопадов в общественную приёмную районной администрации поступило всего два обращения от граждан. «Это намного меньше, чем в период первых снегопадов в прошлом году — тогда поступило 15 обращений. Бригады ручной уборки работают в две смены, от 18 до 36 человек в каждой. За отчетный период трижды провели очистку остановок от снега, всего их 159. Очищены все 257 пешеходных переходов, некоторые из них — дважды, провели двукратную очистку лестниц. Вывезли 3,5 тыс. кубометров снега».