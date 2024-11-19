Bloomberg: решения Байдена по дальнобойным ракетам недостаточно для сплочения союзников Киева

Перспектива того, что Трамп обратится к Путину, уже меняет стимулы для других союзников Украины и провоцирует борьбу за влияние перед потенциальными мирными переговорами. Шольц в пятницу оперативно позвонил Путину и призвал начать мирные переговоры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разработал план по замораживанию конфликта вдоль нынешней линии боевого соприкосновения. Макрон на саммите «Большой двадцатки» встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и пожал ему руку.