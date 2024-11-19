Bloomberg: решения Байдена по дальнобойным ракетам недостаточно для сплочения союзников Киева

Как только выяснилось, что Байден позволит Киеву атаковать военные цели в России с использованием американского дальнобойного оружия, внимание переключилось на Германию, Францию и Великобританию. Они тоже располагают ракетами большой дальности, о которых просил Владимир Зеленский, говорится в статье Bloomberg.
Канцлер Германии Олаф Шольц в начале российско-украинского конфликта действовал в унисон с Байденом, несмотря на опасения по поводу ответных действий со стороны Кремля. В 2023 году США и Германия сделали совместное заявление о поставке боевых танков Киеву, а в мае 2024 года разрешили ограниченные артиллерийские обстрелы российской территории.
Одна из причин такого изменения позиции — обещание избранного президента Дональда Трампа сократить поддержку Зеленского и изменить ход войны.
«Многие граждане Германии обеспокоены безопасностью и миром в Европе. Необходимо действовать осмотрительно», — сказал Шольц в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро.
Британская делегации в Рио осторожно высказывала свою позицию после решения Байдена. Советники премьер-министра Кира Стармера отказались сообщить, какова их политика в отношении использования британских ракет Storm Shadow. Хотя ранее Стармер заявлял, что выступает за поставку Киеву некоторых из этих ракет.
Франция уже отправила несколько дальнобойных ракет на Украину. Но в Рио официальные лица отказались сообщить, будет ли разрешено Киеву использовать их для ударов вглубь территории России или Париж собирается передать Украине больше ракет. Однако официальный Париж одобрил решение США.
Необходимо принять эти решения, это хорошее решение.
Проблема европейских лидеров, пытающихся выверить свою поддержку Украины, заключается в том, что политика США резко изменится после январской инаугурации Трампа. Хотя многие республиканцы в конгрессе пообещали продолжать поддерживать Украину, Трамп и его новая команда ясно дали понять, что заинтересованы в завершении конфликта.
«Это тактический шаг. А президент Трамп говорит о глобальной стратегии», — сказал Уолтц в интервью Fox News.
Перспектива того, что Трамп обратится к Путину, уже меняет стимулы для других союзников Украины и провоцирует борьбу за влияние перед потенциальными мирными переговорами. Шольц в пятницу оперативно позвонил Путину и призвал начать мирные переговоры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разработал план по замораживанию конфликта вдоль нынешней линии боевого соприкосновения. Макрон на саммите «Большой двадцатки» встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и пожал ему руку.