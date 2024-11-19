Момент подрыва офицера Транковского в Севастополе попал на видео

«И я смотрела только за ней [машиной], во сколько она появляется и уезжает. В 11 часов вечера 12 ноября я увидела, как машина стояла на парковке, и передала эти данные куратору. После чего обошла еще раз вокруг двора и еще раз точно посмотрела номер машины, убедилась, что это она, и подтвердила это куратору. Это была машина военнослужащего», — заявила подозреваемая.