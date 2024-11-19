The Times указала президента, имя которого не называют на саммите G20

Издание указало, что присутствие Трампа было ощутимо за кулисами. «На переговорах уже чувствовалось отсутствие США. Люди парализованы страхом», — привела газета слова дипломата одной из стран G20. «Никто не горит желанием обсуждать избранного президента», — сообщила газета.
The Times проанализировала выступления на саммите и сделала вывод, что имя Трампа не называли:
- «ни один из бразильских министров и чиновников», которые давали пресс-конференции;
- президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;
- президент Франции Эмманюэль Макрон.
Газета указала, что премьер-министр Великобритании «изо всех сил старался не критиковать союзника», когда его спросили о критике поддержки Украины со стороны команды Трампа.
Имя избранного президента не упоминают, потому что тот «дает понять, что будет играть жестко на международной арене, чтобы продвигать интересы Америки», пишет The Times. Издание также указало, что Трамп угрожает «свести на нет прогресс, достигнутый при Байдене в новых глобальных климатических соглашениях, а также в области дальнейшей интеграции и сотрудничества с союзниками и партнерами».
Саммит G20 начался в Рио-де-Жанейро 18 ноября и завершится 19 ноября. В нем принимают участие 42 страны. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Он уже поучаствовал в первом пленарном заседании на саммите, а также в церемонии фотографирования участников мероприятия. Во время последней к российскому министру подошел президент Франции и пожал ему руку.