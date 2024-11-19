The Times указала президента, имя которого не называют на саммите G20

Имя избранного президента не упоминают, потому что тот «дает понять, что будет играть жестко на международной арене, чтобы продвигать интересы Америки», пишет The Times. Издание также указало, что Трамп угрожает «свести на нет прогресс, достигнутый при Байдене в новых глобальных климатических соглашениях, а также в области дальнейшей интеграции и сотрудничества с союзниками и партнерами».