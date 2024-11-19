Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, где упомянута Беларусь

Еще отмечено, что ядерный ответ от России возможен при критической угрозе ее суверенитету даже обычным оружием, при нападении на Беларусь как участника Союзного государства, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими границы России.