Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, где упомянута Беларусь

Президентом России Владимиром Путиным утверждены основы государственной политики России в области ядерного сдерживания, передает ТАСС.
Так, Путин подписал указ, в котором прописана сущность ядерного сдерживания и оговорены условия, при которых возможно применение ядерного оружия. Также в обновленной ядерной доктрине России упоминается Беларусь.
В документе отмечается, что базовым принципом доктрины является то, что ядерное оружие — крайняя мера для защиты суверенитета страны. Еще по причине возникновения новых военных угроз и рисков России возникла потребность уточнить параметры, допускающие применение ядерного оружия.
Например, в категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, включены дополнения. Также скорректирован перечень военных угроз, с целью нейтрализации которых потребуются такие действия.
Сказано, что агрессия со стороны любой неядерной страны, но с участием или при поддержке ядерного государства, будут считаться их совместным нападением на Россию.
Еще отмечено, что ядерный ответ от России возможен при критической угрозе ее суверенитету даже обычным оружием, при нападении на Беларусь как участника Союзного государства, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими границы России.
Документ вступил в силу с момента подписания, 19 ноября 2024 года.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о применении ядерного оружия России в случае нападения на Беларусь.
Тем временем 19 ноября Лукашенко проведет в Минске заседание Президиума ВНС.