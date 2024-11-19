Хабиров предложил компании из Москвы построить мост через Белую

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил компании «Инфратех Концессии» из Москвы сотрудничать в сфере строительства мостов в Уфе. Об этом шла речь на встрече руководителя республики и управляющего директора акционерного общества Андрея Шишкина на Транспортной неделе в столице России.