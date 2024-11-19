Хабиров предложил компании из Москвы построить мост через Белую

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил компании «Инфратех Концессии» из Москвы сотрудничать в сфере строительства мостов в Уфе. Об этом шла речь на встрече руководителя республики и управляющего директора акционерного общества Андрея Шишкина на Транспортной неделе в столице России.
Обе стороны обсудили взаимодействие по проекту строительства мостового перехода через реку Белую в створе улицы Революционной. Это первый этап реализации транспортной магистрали, которая соединит район Забелья и центр Уфы.
Кроме того, Радий Хабиров выразил заинтересованность в сотрудничестве с компанией при строительстве моста, который свяжет левобережье реки Белой с действующей улично-дорожной сетью микрорайона Нижегородка.
«Башкортостан — наш друг, республика нам интересна и важна, — отметил Андрей Шишкин. — Мы намерены развивать дорожную сеть региона, а также создавать социально значимые объекты в отраслях культуры, спорта, здравоохранения».