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Хабиров предложил компании из Москвы построить мост через Белую

Его планируют соорудить из микрорайона Нижегородка.

Источник: Администрация главы республики Башкортостан

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил компании «Инфратех Концессии» из Москвы сотрудничать в сфере строительства мостов в Уфе. Об этом шла речь на встрече руководителя республики и управляющего директора акционерного общества Андрея Шишкина на Транспортной неделе в столице России.

Обе стороны обсудили взаимодействие по проекту строительства мостового перехода через реку Белую в створе улицы Революционной. Это первый этап реализации транспортной магистрали, которая соединит район Забелья и центр Уфы.

Кроме того, Радий Хабиров выразил заинтересованность в сотрудничестве с компанией при строительстве моста, который свяжет левобережье реки Белой с действующей улично-дорожной сетью микрорайона Нижегородка.

«Башкортостан — наш друг, республика нам интересна и важна, — отметил Андрей Шишкин. — Мы намерены развивать дорожную сеть региона, а также создавать социально значимые объекты в отраслях культуры, спорта, здравоохранения».

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