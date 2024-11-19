Калининградский губернатор ответил, есть ли в регионе проблемы с интернетом после ЧП в Балтийском море

Представитель власти добавил, что перебоев в настоящее время нет. Кроме того, у властей есть запасной план не случай ЧП. Однако Беспрозванных уверен, что он не понадобится. Напомним, что был поврежден подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. До этого стало известно об аналогичных проблемах между Финляндией и Германией.