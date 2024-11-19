Нарбаеву переизбрали председателем Сената Олий Мажлиса

В Ташкенте проходит первое заседание верхней палаты в новом составе после парламентских выборов. В нем участвует президент Шавкат Мирзиёев.
Глава Узбекистана предложил кандидатуру Танзилы Нарбаевой на пост председателя Сената Олий Мажлиса в соответствии со статьей 101 Конституции Узбекистана. Сенаторы единогласно поддержали данное предложение.
Мирзиёев отметил ее богатый опыт работы на государственной службе, а также плодотворную деятельность на посту главы Сената, в результате чего «значительно улучшилась ситуация в нашей стране по обеспечению прав женщин, детей и защите их законных интересов».
Таким образом, Нарбаеву избрали председателем Сената Олий Мажлиса в третий раз. Она возглавляет верхнюю палату с 2019-го.
Содика Сафоева и Аманбая Орынбаева утвердили ее заместителями.
Напомним, что председатель Сената избирается по представлению президента на первом заседании после формирования палаты из числа ее членов большинством голосов от общего числа сенаторов тайным голосованием на пять лет.
Танзила Нарбаева, 1957 года рождения, выпускница Национального университета Узбекистана, кандидат педагогических наук.