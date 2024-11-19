Социалисты требуют отставки правительства и проведения внеочередных парламентских выборов

«Наша страна оказалась в глубочайшем кризисе, ответственность за который полностью лежит на действующей власти. Для выхода из сложившейся ситуации необходимо увольнение всего нынешнего правительства и проведение внеочередных выборов в парламент. Предложенные изменения в составе правительства, ограничившиеся лишь заменой трех министров, являются попыткой имитации перемен».