Социалисты требуют отставки правительства и проведения внеочередных парламентских выборов

«Наша страна оказалась в глубочайшем кризисе, ответственность за который полностью лежит на действующей власти. Для выхода из сложившейся ситуации необходимо увольнение всего нынешнего правительства и проведение внеочередных выборов в парламент. Предложенные изменения в составе правительства, ограничившиеся лишь заменой трех министров, являются попыткой имитации перемен».
В ПСРМ подчеркивают, что подобные действия «полностью противоречат ожиданиям граждан, которые ясно выразили свое недовольство нынешним режимом на последних выборах и референдуме о европейской интеграции».
«Очевидно, что нынешняя власть находится в состоянии глубокого раскола, погрязнув во внутренних конфликтах и коррумпированных схемах», — говорится в заявлении.
В ПСРМ подчеркнули, что правящий режим в стране смог удержаться «только благодаря массовым фальсификациям на зарубежных избирательных участках».