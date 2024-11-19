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Социалисты требуют отставки правительства и проведения внеочередных парламентских выборов

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Выходом из глубочайшего кризиса, в котором Молдова оказалась из-за политики действующей власти, может стать отставка кабмина и досрочные парламентские выборы, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Партии социалистов (ПСРМ).

Источник: Sputnik.md

«Наша страна оказалась в глубочайшем кризисе, ответственность за который полностью лежит на действующей власти. Для выхода из сложившейся ситуации необходимо увольнение всего нынешнего правительства и проведение внеочередных выборов в парламент. Предложенные изменения в составе правительства, ограничившиеся лишь заменой трех министров, являются попыткой имитации перемен».

заявили социалисты.

В ПСРМ подчеркивают, что подобные действия «полностью противоречат ожиданиям граждан, которые ясно выразили свое недовольство нынешним режимом на последних выборах и референдуме о европейской интеграции».

«Очевидно, что нынешняя власть находится в состоянии глубокого раскола, погрязнув во внутренних конфликтах и коррумпированных схемах», — говорится в заявлении.

В ПСРМ подчеркнули, что правящий режим в стране смог удержаться «только благодаря массовым фальсификациям на зарубежных избирательных участках».