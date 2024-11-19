ВСУ ответили на сообщения о применении ATACMS для удара по России

The New York Times и другие американские СМИ 17 ноября сообщили, что США сняли ограничения для ВСУ на применение ATACMS. Ни со стороны Вашингтона, ни со стороны Киева официальных подтверждений этой информации не было. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «такие вещи не анонсируют» и «ракеты сами за себя скажут». В то же время о том, что США приняли такое решение, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и выразил мнение, что этому примеру последуют некоторые страны Европы.