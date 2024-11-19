ВСУ ответили на сообщения о применении ATACMS для удара по России

В Генштабе ВСУ не подтвердили данных, что Украина впервые ударила ракетами ATACMS по территории России, сообщает украинский «24 канал».
О первом использовании американских дальнобойных ракет для этих целей написали «РБК Украина» и главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов со ссылкой на источники.
В ночь на 19 ноября российские власти сообщали о воздушных атаках в Ростовской, Брянской и Белгородской областях.
В частности, брянский губернатор Александр Богомаз написал об отражении атаки дронов, а Минобороны несколько раз отчитывалось об уничтожении БПЛА над регионом. В Ростовской области, по словам губернатора Юрия Слюсаря, было сбито 11 беспилотников. В Белгородской области рано утром на несколько минут объявляли ракетную опасность, а позже Минобороны тоже сообщило о сбитых дронах.
The New York Times и другие американские СМИ 17 ноября сообщили, что США сняли ограничения для ВСУ на применение ATACMS. Ни со стороны Вашингтона, ни со стороны Киева официальных подтверждений этой информации не было. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «такие вещи не анонсируют» и «ракеты сами за себя скажут». В то же время о том, что США приняли такое решение, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и выразил мнение, что этому примеру последуют некоторые страны Европы.
В конце прошлой недели Le Figaro сообщила, что Франция и Британия вслед за США разрешили применять свои ракеты SCALP/Storm Shadow для ударов по России. Позже газета удалила эти сведения, а французский МИД заявил, что Париж не менял свою позицию.
В Кремле заявили, что, если США действительно разрешили Украине применять ATACMS против целей в России, это означает «качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что, согласно обновленной ядерной доктрине (соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 19 ноября), Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против нее с использованием обычного оружия и угрозы суверенитету государства.