Рютте объяснил позицию НАТО по ударам дальнобойными ракетами вглубь РФ

«НАТО неоднократно заявлял, что когда союзники Украины поставляют ей оружие, им не следует накладывать ограничения на их использование. Однако, принятие подобного решения (об ударах вглубь РФ. — Ред.) остается в праве каждой страны, поставляющей помощь», — прокомментировал Рютте журналистам в Брюсселе.
Ранее 18 ноября экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в случае принятия решения об ударах дальнобойными ракетами вглубь России НАТО вступит в прямой конфликт с РФ. По ее мнению, учитывая военную обстановку, США и Европе придется изменить ход событий и найти выход из созданной ими самими дилеммы.
В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение Байдена разрешить ВСУ удары вглубь РФ. По его словам, такое решение противоречит воле избирателей, которые выбрали новым президентом США Дональда Трампа.
17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден якобы разрешил Украине применять американские дальнобойные ракеты для ударов по России. Газета Le Figaro тогда же написала, что аналогичное решение приняли власти Франции и Великобритании, но затем удалила эту информацию из статьи. Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель после этого заявил, что
При этом заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер 18 ноября не подтвердил, что Вашингтон дал такое разрешение Киеву. Чиновник подчеркнул, что Белый дом в принятии своих решений исходит из ситуации на поле боя.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможное разрешение Украине использовать ATACMS для ударов по территории России, указал, что такой шаг США станет качественно новым витком напряженности, а позиция Москвы по этому вопросу понятна всем.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.