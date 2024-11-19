Рютте объяснил позицию НАТО по ударам дальнобойными ракетами вглубь РФ

17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден якобы разрешил Украине применять американские дальнобойные ракеты для ударов по России. Газета Le Figaro тогда же написала, что аналогичное решение приняли власти Франции и Великобритании, но затем удалила эту информацию из статьи. Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель после этого заявил, что 18—19 ноября будет обсуждаться вопрос снятия ограничений на удары вглубь России европейским оружием.