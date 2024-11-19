В Узбекистане приняли закон о нежелательных иностранцах

Срок пребывания в списке составляет пять лет, и если в течение этого срока основания для включения в список не будут устранены, то срок продлевается еще на пять лет. После устранения оснований для пребывания в списке лицо может быть исключено из него досрочно на основании собственного обращения или ходатайства соответствующего государственного органа.