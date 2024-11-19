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Путин рассчитывает на увеличение доходов России в ближайшие три года

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что доходов в федеральном бюджете в ближайшую трехлетку будет больше планирующегося, а дефицит, соответственно, будет меньше.

Источник: РИА "Новости"

На встрече с президентом глава думской фракции «Новые люди» Алексей Нечаев обратил внимание на проект федерального бюджета на 2025−2027 годы. Он представил предложения партии об увеличении его доходности.

«Думаю, на самом деле, рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что и дефицит будет поменьше», — сказал Путин.

Госдума 14 ноября приняла во втором чтении проект федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Третье чтение запланировано на 21 ноября.

Проект бюджета на 2025 год сформирован по доходам в 40,296 триллиона рублей, по расходам — 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году — до 43,154 триллиона; расходов — до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. В результате ожидается дефицит бюджета, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 1,1% ВВП в 2027 году.

Путин Владимир
экономика
бюджет
Госдума