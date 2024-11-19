Путин рассчитывает на увеличение доходов России в ближайшие три года

Проект бюджета на 2025 год сформирован по доходам в 40,296 триллиона рублей, по расходам — 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году — до 43,154 триллиона; расходов — до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. В результате ожидается дефицит бюджета, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 1,1% ВВП в 2027 году.