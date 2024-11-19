Песков рассказал о вызовах для российских и индийских СМИ

«Российские и индийские СМИ с большей долей вероятности сталкиваются с общим вызовом. Мы стали свидетелями существенного сдвига точки интереса аудитории СМИ, наших молодых поколений. Они сводят к минимуму чтение газет, печатных продукций, они сводят к минимуму просмотр телеэфиров… Молодые люди предпочитают быть поглощенными социальными сетями, а более старшему населению больше нравится телевидение. И мы видим ту же картину здесь в России, и это заставляет нас думать дважды, какие каналы использовать, чтобы передать им наши сообщения. И мы вынуждены быть эффективными, общаясь с разными поколениями в нашей стране», — сообщил Песков на встрече «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России».