Из администрации Самары ушел замглавы Владислав Зотов

В администрации Самары продолжаются кадровые перестановки. Из мэрии по семейным обстоятельствам ушел замглавы города Владислав Зотов. Об этом сообщает OBOZ.INFO со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Зотов возглавлял департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары в ранге вице-мэра. После досрочного сложения полномочий главы города Елены Лапушкиной прекратились и полномочия всех ее заместителей, только с ним не заключили срочный трудовой договор.
Напомним, временно исполнять обязанности мэра будет первый замглавы Иван Носков из Дзержинска. Городская дума уже запустила конкурс по отбору кандидатур на должность главы Самары. А Лапушкина стала омбудсменом Самарской области.
Руководить городским департаментом экономического развития, инвестиций и торговли будет Игорь Ларионов в порядке совмещения должностей. Напомним, в марте 2023 года в Самаре расширили круг полномочий Владислава Зотова.
В 2021 году он заработал денег больше всех чиновников мэрии Самары. В его отчете фигурировала сумма в 9,8 млн рублей.