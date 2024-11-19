Из администрации Самары ушел замглавы Владислав Зотов

Зотов возглавлял департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары в ранге вице-мэра. После досрочного сложения полномочий главы города Елены Лапушкиной прекратились и полномочия всех ее заместителей, только с ним не заключили срочный трудовой договор.