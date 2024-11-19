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Из администрации Самары ушел замглавы Владислав Зотов

Руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары покинул свою должность.

Источник: администрация Самары

В администрации Самары продолжаются кадровые перестановки. Из мэрии по семейным обстоятельствам ушел замглавы города Владислав Зотов. Об этом сообщает OBOZ.INFO со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Зотов возглавлял департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары в ранге вице-мэра. После досрочного сложения полномочий главы города Елены Лапушкиной прекратились и полномочия всех ее заместителей, только с ним не заключили срочный трудовой договор.

Напомним, временно исполнять обязанности мэра будет первый замглавы Иван Носков из Дзержинска. Городская дума уже запустила конкурс по отбору кандидатур на должность главы Самары. А Лапушкина стала омбудсменом Самарской области.

Руководить городским департаментом экономического развития, инвестиций и торговли будет Игорь Ларионов в порядке совмещения должностей. Напомним, в марте 2023 года в Самаре расширили круг полномочий Владислава Зотова.

В 2021 году он заработал денег больше всех чиновников мэрии Самары. В его отчете фигурировала сумма в 9,8 млн рублей.