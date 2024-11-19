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Токаев провел переговоры с Вучичем в узком формате

АСТАНА, 19 ноя — Sputnik. Токаев провел переговоры с Вучичем в узком составе.

Источник: Акорда

Главы государств обсудили текущее состояние отношений между Казахстаном и Сербией, а также перспективные направления дальнейшего укрепления сотрудничества.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Токаев выразил благодарность Александру Вучичу и народу Сербии за солидарность, проявленную во время весенних наводнений в Казахстане. Он назвал этот жест ярким проявлением искренней дружбы между нашими народами.

Вучич отметил, что Белград заинтересован в дальнейшем углублении экономических связей с Казахстаном, в том числе в области торговли, инвестиций и совместных проектов в ключевых секторах экономики.

Кроме этого, он подтвердил приверженность своей страны укреплению политического диалога с Казахстаном и отметил важность дальнейшей координации действий на международной арене.