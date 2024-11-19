Токаев провел переговоры с Вучичем в узком формате

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Токаев выразил благодарность Александру Вучичу и народу Сербии за солидарность, проявленную во время весенних наводнений в Казахстане. Он назвал этот жест ярким проявлением искренней дружбы между нашими народами.