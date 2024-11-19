Токаев провел переговоры с Вучичем в узком формате

Главы государств обсудили текущее состояние отношений между Казахстаном и Сербией, а также перспективные направления дальнейшего укрепления сотрудничества.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Токаев выразил благодарность Александру Вучичу и народу Сербии за солидарность, проявленную во время весенних наводнений в Казахстане. Он назвал этот жест ярким проявлением искренней дружбы между нашими народами.
Вучич отметил, что Белград заинтересован в дальнейшем углублении экономических связей с Казахстаном, в том числе в области торговли, инвестиций и совместных проектов в ключевых секторах экономики.
Кроме этого, он подтвердил приверженность своей страны укреплению политического диалога с Казахстаном и отметил важность дальнейшей координации действий на международной арене.