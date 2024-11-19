Зеленский представил в Раде «внутренний план» для Украины из 10 пунктов

Презентация плана внутреннего развития страны, в отличие от так называемого «плана победы», который был фактически просьбой о помощи к Западу, прошла тайно — она не транслировалась, в здании парламента были отключены связь и интернет. Зеленский также сообщил, что пока план не проработан окончательно и полная его версия с приложениями появится только в декабре. Лишь спустя час отредактированный вариант речи Зеленского под видом прямого эфира появился в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
План состоит из 10 пунктов — единство, фронт, оружие, деньги, энергетика, безопасность, местные муниципальные образования, человеческий капитал, «культурный суверенитет», соцпомощь военным. В первом пункте Зеленский отметил, что выборы во время действия военного положения проводиться не будут, во втором — сообщил о плане создания института по защите прав военных и пообещал, что не будет снижать мобилизационный возраст.
В пункте о вооружениях он сообщил, что поставил задачу ВПК страны создать 3 тыс. крылатых ракет и увеличить производство далекобойных дронов. Также он высказался за увеличение собственных финансовых возможностей отдельных бригад.
В пункте о финансах Зеленский пообещал дерегуляцию и перераспределение доходов ВВП, однако не раскрыл деталей, пообещав, что они последуют в декабре.
В пункте про энергетику отметил важность защиты объектов энергетики, но не назвал конкретных мер в этом направлении. По его словам, часть энергообъектов якобы удалось защитить, однако их перечень раскрываться не будет. В пункте про безопасность отметил необходимость совершенствования системы убежищ и укрепления госграницы. В пункте про людской капитал выступил за введение института множественного гражданства и пообещал «перезапуск дипломатической службы». По его словам, уже до конца года последуют кадровые изменения в этой сфере.
В последних пунктах плана Зеленский предложил создать «культурный Рамштайн» для продвижения образа Украины за рубежом, организовать кафедры украинистики в зарубежных вузах, а также расширить систему соцобеспечения для участников боевых действий.
Вопросы без ответов.
Зеленский не коснулся планов Украины относительно ведения боевых действий после победы на выборах в США Дональда Трампа. Он не сказал, действительно ли США решили использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России.
Он не остановился на вопросах формирования бюджета на 2025 год, который обсуждает на этой неделе Рада и который останется без наполнения в случае прекращения США помощи. Зеленский не предложил путей решения вопроса нехватки личного состава в бригадах, участвующих в боевых действиях, и не затронул вопрос отступления украинских сил в Донбассе.
Очередной план Зеленского уже активно критикуют присутствовавшие на выступлении депутаты Рады.