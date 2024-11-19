Зеленский представил в Раде «внутренний план» для Украины из 10 пунктов

Презентация плана внутреннего развития страны, в отличие от так называемого «плана победы», который был фактически просьбой о помощи к Западу, прошла тайно — она не транслировалась, в здании парламента были отключены связь и интернет. Зеленский также сообщил, что пока план не проработан окончательно и полная его версия с приложениями появится только в декабре. Лишь спустя час отредактированный вариант речи Зеленского под видом прямого эфира появился в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).