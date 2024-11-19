Трентон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр образования Крыма попала в британский санкционный список

Великобритания ввела санкции против министра образования Крыма Лаврик.

Источник: пресс-служба Министерства образования Крыма

Великобритания ввела санкции против министра образования Крыма Валентины Лаврик. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

«Внесена сегодня в российские санкционные списки … Валентина Васильевна Лаврик», — говорится в пресс-релизе дипведомства.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против запорожской коллеги крымской чиновницы Елены Шапуровой. Власти этой страны обвинили министров обвиняют в том, что они выполняли программу «перевоспитания украинских детей».

Британия также ввела санкции против движения «Юнармия» и учебно-методического центра воспитания молодежи «Авангард». В список попала и руководитель Херсонского детдома Татьяна Завальская и другие физические лица.

санкции