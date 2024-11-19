Власти Ленобласти увеличат выплаты самозанятым на открытие бизнеса

Напомним, недавно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал еще один важный документ. Согласно последнему, роженицам и молодым матерям начнут выплачивать компенсацию проезда до родильного дома. Женщины из этой категории получат выплату в размере 10 тысяч рублей в том случае, если профильное медицинское учреждение находится на расстоянии более чем 30 километров от дома.