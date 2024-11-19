Власти Ленобласти увеличат выплаты самозанятым на открытие бизнеса

Безработным из Ленинградской области, которые регистрируются как самозанятые или индивидуальные предприниматели для открытие собственного бизнес-проекта, увеличат выплаты. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе администрации региона.
— Подписал постановление об увеличении единовременной выплаты безработным, имеющим статус самозанятых и ИП, до 70 тысяч рублей и 100 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-плана.
К слову, до этого объем поддержки предпринимательских инициатив составлял 50 тысяч рублей и 70 тысяч рублей, соответственно.
Напомним, недавно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал еще один важный документ. Согласно последнему, роженицам и молодым матерям начнут выплачивать компенсацию проезда до родильного дома. Женщины из этой категории получат выплату в размере 10 тысяч рублей в том случае, если профильное медицинское учреждение находится на расстоянии более чем 30 километров от дома.