Алексея Текслера наградили кубком, который есть у Майка Тайсона и Роя Джонса

В Челябинске завершился третий по счету вечер профессионального бокса «Битва на Урале». Боксёр Артыш Лопсан завоевал на турнире титул чемпиона Евразии. Чемпионский пояс ему вручил руководитель EBP (Евразийского боксерского парламента) Михаил Денисов. Он же поблагодарил за поддержку спорта губернатора Челябинской области Алексея Текслера и вручил ему кубкок Эдмунда Липинского. Кубком награждают выдающихся боксеров и деятелей российского и мирового профессионального бокса. Его вручали Рою Джонсу, Майку Тайсону и пожизненному президенту WBC Дон Хосе Сулейма.