Алексея Текслера наградили кубком, который есть у Майка Тайсона и Роя Джонса

В Челябинске завершился третий по счету вечер профессионального бокса «Битва на Урале». Боксёр Артыш Лопсан завоевал на турнире титул чемпиона Евразии. Чемпионский пояс ему вручил руководитель EBP (Евразийского боксерского парламента) Михаил Денисов. Он же поблагодарил за поддержку спорта губернатора Челябинской области Алексея Текслера и вручил ему кубкок Эдмунда Липинского. Кубком награждают выдающихся боксеров и деятелей российского и мирового профессионального бокса. Его вручали Рою Джонсу, Майку Тайсону и пожизненному президенту WBC Дон Хосе Сулейма.
Кубок Липинского — это высшая награда российского профессионального бокса, названная в честь выдающегося тренера, супервайзера и судьи, основателя профессионального бокса в СССР и России, вице-президента Всемирного боксерского совета (WBC) Эдмунда Чеславовича Липинского.
В сентябре в Челябинске проходил финал Кубка России по шахбоксу. В рамках турнира спортсмены из разных регионов страны, включая хозяев мероприятия, соревновались в необычной дисциплине — шахбоксе, объединяющем шахматы и бокс.