Кремль анонсировал новую зарубежную поездку Путина

Нарендра Моди приезжал в Россию с визитом в июле 2024 года. Программа визита индийского премьера была двухдневной — он сначала провел неформальные переговоры с Путиным в «Ново-Огарево», после этого на следующий день провел переговоры в Кремле. Тогда главным итогом встречи стало совместное заявление лидеров из 81 пункта, в котором они высоко оценили сотрудничества и его устойчивость в «нынешней сложной и неопределенной геополитической ситуации». Также они поставили цель нарастить взаимный торговый оборот до $100 млрд к 2030 году. Кроме того, ведомствам поручили ускорить подготовку соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией.