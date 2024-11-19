Путин утвердил обновленную ядерную доктрину

В этом плане в США следует с карандашом в руке прочитать пункт 18 Основ: «Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и (или) других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации и (или) Республики Белоруссия как участников Союзного государства с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности».