Назарбеков: Сотрудничество Узбекистана и РФ в сфере культуры вышло на новый уровень

Под председательством министров культуры двух стран состоялось четвертое заседание Подкомиссии по культуре Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
Предыдущее, третье заседание прошло в мае прошлого года в Ташкенте.
«За это время мы реализовали множество совместных проектов во всех сферах культуры».
Озодбек Назарбеков отметил, что «сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере играет важную роль в укреплении двусторонних отношений».
В ходе заседания отдельное внимание уделили сотрудничеству в сферах кинематографии и сохранения культурного наследия.
В частности, речь шла о реализации совместных мероприятий в рамках флагманской российской инициативы — Евразийской киноакадемии и Открытой Евразийской кинопремии. По словам Любимовой, важным событием текущего года стало подписание межправсоглашения о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, ставшее мощным стимулом для кинопромышленности двух стран.
Отмечались и большие перспективы взаимодействия в сфере сохранения культурного наследия.
Сопредседатели Подкомиссии отметили, что безусловным флагманом российско-узбекского культурного сотрудничества является сфера исполнительского искусства. Примером этому служат масштабные Дни культуры Узбекистана в России, которые открываются 19 ноября на сцене Государственного Кремлевского дворца концертом «Вечер звезд Узбекистана».
«Дни культуры Узбекистана, проходящие в Москве, будут иметь особое значение в истории нашего культурного сотрудничества».
В свою очередь Ольга Любимова сообщила, что в 2025 году пройдут ответные Дни культуры РФ в Узбекистане.
«Будем рады встрече с гостеприимной публикой солнечного Узбекистана».
По итогам заседания Назарбеков и Любимова и подписали совместный протокол, где зафиксировали основные направления работы на предстоящий год. Очередное заседание Подкомиссии по культуре запланировано на 2025 год.