Назарбеков: Сотрудничество Узбекистана и РФ в сфере культуры вышло на новый уровень

В частности, речь шла о реализации совместных мероприятий в рамках флагманской российской инициативы — Евразийской киноакадемии и Открытой Евразийской кинопремии. По словам Любимовой, важным событием текущего года стало подписание межправсоглашения о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, ставшее мощным стимулом для кинопромышленности двух стран.