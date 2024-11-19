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Назарбеков: Сотрудничество Узбекистана и РФ в сфере культуры вышло на новый уровень

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Сотрудничество Узбекистана и России в сфере культуры вышло на новый качественный уровень, важно продвигать совместные проекты, интересные для обеих сторон, заявил министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков в ходе встречи с российской коллегой Ольгой Любимовой в Москве.

Под председательством министров культуры двух стран состоялось четвертое заседание Подкомиссии по культуре Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

Предыдущее, третье заседание прошло в мае прошлого года в Ташкенте.

«За это время мы реализовали множество совместных проектов во всех сферах культуры».

сказала глава Минкультуры России.

Озодбек Назарбеков отметил, что «сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере играет важную роль в укреплении двусторонних отношений».

В ходе заседания отдельное внимание уделили сотрудничеству в сферах кинематографии и сохранения культурного наследия.

В частности, речь шла о реализации совместных мероприятий в рамках флагманской российской инициативы — Евразийской киноакадемии и Открытой Евразийской кинопремии. По словам Любимовой, важным событием текущего года стало подписание межправсоглашения о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, ставшее мощным стимулом для кинопромышленности двух стран.

Отмечались и большие перспективы взаимодействия в сфере сохранения культурного наследия.

Сопредседатели Подкомиссии отметили, что безусловным флагманом российско-узбекского культурного сотрудничества является сфера исполнительского искусства. Примером этому служат масштабные Дни культуры Узбекистана в России, которые открываются 19 ноября на сцене Государственного Кремлевского дворца концертом «Вечер звезд Узбекистана».

«Дни культуры Узбекистана, проходящие в Москве, будут иметь особое значение в истории нашего культурного сотрудничества».

отметил Назарбеков.

В свою очередь Ольга Любимова сообщила, что в 2025 году пройдут ответные Дни культуры РФ в Узбекистане.

«Будем рады встрече с гостеприимной публикой солнечного Узбекистана».

добавила она.

По итогам заседания Назарбеков и Любимова и подписали совместный протокол, где зафиксировали основные направления работы на предстоящий год. Очередное заседание Подкомиссии по культуре запланировано на 2025 год.