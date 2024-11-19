Радий Хабиров в Москве обсудил развитие дорожной инфраструктуры Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров, подводя итоги работы делегации республики в первый день «Транспортной недели» в Москве, рассказал, что большинство встреч касались развития дорожно-транспортной инфраструктуры региона.
«Только в ходе двух встреч с руководителями больших коммерческих структур мы обсуждали строительство двух мостов. Понятно, что сейчас профинансировать строительство моста ни из федерального, ни тем более из республиканского невозможно. Поэтому мы снова работаем над формированием нового концессионного соглашения, как на Восточном выезде. Восточный выезд — это платная дорога, но, тем не менее, достаточно большое количество людей им пользуются. Мы обсудили перспективы восстановления дорог, поврежденных в ходе строительства трассы М-12 для жителей четырех районов в северной части республики. Это имеет критическое значение, потому что все-таки любая дорога предполагает разрушение сопрягающей инфраструктуры, поэтому здесь просто надо восстанавливать. У нас впереди обсуждение расширения федеральной трассы Р-240, этот обход от Стерлитамака до Зиргана мы в следующем году, дай Бог, начнем».
Как отметил руководитель республики, другая ключевая задача управленческой команды — максимально расширять число возможных направлений авиаперелетов из Уфы в города России и за рубеж.
«Например, компанию “Азимут” мы попросили направление до Самарканда открыть, и они отозвались. Каждый год они открывают новый рейс. В следующем году будут полеты в Новокузнецк. Мы сейчас в рамках соглашения с главой республики Алтай прорабатываем вопрос с полетами в Горно-Алтайск. Это туризм, сезонный характер вылетов, начиная где-то с ранней весны и завершая поздней осенью. Я думаю, что туристические потоки туда пойдут. И, конечно, мы обсуждали Китай. Первые движения к этому сделаны, суперджеты “Азимута” могут долетать до аэропортов Восточного Китая. Интересен и Западный Китай — это как раз побережье, промышленно развитые регионы КНР».