Радий Хабиров в Москве обсудил развитие дорожной инфраструктуры Башкирии.

«Только в ходе двух встреч с руководителями больших коммерческих структур мы обсуждали строительство двух мостов. Понятно, что сейчас профинансировать строительство моста ни из федерального, ни тем более из республиканского невозможно. Поэтому мы снова работаем над формированием нового концессионного соглашения, как на Восточном выезде. Восточный выезд — это платная дорога, но, тем не менее, достаточно большое количество людей им пользуются. Мы обсудили перспективы восстановления дорог, поврежденных в ходе строительства трассы М-12 для жителей четырех районов в северной части республики. Это имеет критическое значение, потому что все-таки любая дорога предполагает разрушение сопрягающей инфраструктуры, поэтому здесь просто надо восстанавливать. У нас впереди обсуждение расширения федеральной трассы Р-240, этот обход от Стерлитамака до Зиргана мы в следующем году, дай Бог, начнем».