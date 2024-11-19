Во вторник руководство ПСРМ встретилось с новым послом Российской Федерации в Кишиневе Олегом Озеровым. На встрече обсуждалась текущая политическая ситуация в Молдавии.
«Подчеркнули важность развития отношений сотрудничества между Молдавией и Российской Федерацией на благо обоих народов. Обменялись мнениями относительно недавних результатов президентских выборов и конституционного референдума, а также затронули темы, связанные с текущей политической ситуацией в стране», — заявил журналистам Додон по итогам встречи с послом РФ.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. Прозападный президент Майя Санду набрала 55,33% голосов, экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло — 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду — 48,81%.
Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Оппозиция в Молдавии, в частности, партия социалистов, коммунисты, блок «Победа», ориентированы на сохранение прагматичных отношений с Россией. Они признают значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.