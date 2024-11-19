Опрос показал, сколько украинцев поддерживают переговоры с Россией

Исследование проводилось в августе и октябре, количество опрошенных и погрешность не указываются.
«В среднем 52% украинцев хотели бы, чтобы их страна как можно скорее вступила в переговоры о завершении войны», — говорится в сообщении на сайте службы. При этом 38% опрошенных выступают за продолжение боевых действий, 10% не смогли ответить на вопрос о своих предпочтениях.
Отмечается, что впервые с 2022 года большинство жителей Украины высказались за переговоры. Gallup напоминает, что в 2022 году 73% опрошенных выступали за ведение боевых действий «до победы».
Теперь во всех регионах Украины поддержка боевых действий не превышает 50%. Доля их сторонников ощутимо снизилась в Киеве и в западных областях.
По данным исследования, 52% сторонников переговоров согласны с тем, что Киев должен быть открыт к территориальным уступкам. С этой позицией не согласны 38%, а 10% не смогли ответить на вопрос.
Среди тех, кто поддерживает мирные переговоры, большинство выступает за значительную роль в них стран ЕС и Британии. При этом гипотетической администрации кандидата от демократов США Камалы Харрис в этом вопросе отдают больше предпочтения (54% за ее значительную роль в переговорах), чем администрации победителя президентских выборов Дональда Трампа (49%).