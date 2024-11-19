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Опрос показал, сколько украинцев поддерживают переговоры с Россией

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Большинство жителей Украины поддерживают скорейшее проведение переговоров с РФ для завершения конфликта, следует из исследования, проведённого социологической службой Gallup.

Источник: РИА "Новости"

Исследование проводилось в августе и октябре, количество опрошенных и погрешность не указываются.

«В среднем 52% украинцев хотели бы, чтобы их страна как можно скорее вступила в переговоры о завершении войны», — говорится в сообщении на сайте службы. При этом 38% опрошенных выступают за продолжение боевых действий, 10% не смогли ответить на вопрос о своих предпочтениях.

Отмечается, что впервые с 2022 года большинство жителей Украины высказались за переговоры. Gallup напоминает, что в 2022 году 73% опрошенных выступали за ведение боевых действий «до победы».

Теперь во всех регионах Украины поддержка боевых действий не превышает 50%. Доля их сторонников ощутимо снизилась в Киеве и в западных областях.

По данным исследования, 52% сторонников переговоров согласны с тем, что Киев должен быть открыт к территориальным уступкам. С этой позицией не согласны 38%, а 10% не смогли ответить на вопрос.

Среди тех, кто поддерживает мирные переговоры, большинство выступает за значительную роль в них стран ЕС и Британии. При этом гипотетической администрации кандидата от демократов США Камалы Харрис в этом вопросе отдают больше предпочтения (54% за ее значительную роль в переговорах), чем администрации победителя президентских выборов Дональда Трампа (49%).

переговоры