Опрос показал, сколько украинцев поддерживают переговоры с Россией

«В среднем 52% украинцев хотели бы, чтобы их страна как можно скорее вступила в переговоры о завершении войны», — говорится в сообщении на сайте службы. При этом 38% опрошенных выступают за продолжение боевых действий, 10% не смогли ответить на вопрос о своих предпочтениях.