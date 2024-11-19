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Парламент Абхазии принял отставку президента

СУХУМ, 19 ноя — РИА Новости. Парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

За отставку Бжании на тайном голосовании проголосовали 28 депутатов, один высказался против, и два бюллетеня были признаны недействительными, сообщили на заседании парламента.

Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике.

В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.