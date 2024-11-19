Любимова рассказала о мероприятиях в честь 80-летия Победы

Министр также рассказала, что на площадке кинотеатра «Иллюзион» в юбилейный год пройдут тематические проекты Госфильмофонда России: праздничный концерт, показы фронтовой кинохроники и документальных фильмов о ветеранах, тематическая кинопрограмма игровых фильмов разных лет и многое другое. На все эти мероприятия в качестве почетных гостей будут приглашены ветераны и члены их семей, уточнила она.