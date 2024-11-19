Полпред Жога провел рабочую встречу с омбудсменом Свердловской области Мерзляковой

«В России действует множество мер поддержки для военнослужащих и их семей, однако ситуации у людей бывают разные, и не всегда срабатывают нужные механизмы. Наша общая задача — настроить работу так, чтобы любая проблема, с которой обращается человек, получала адекватное и своевременное решение», — отметил Жога.