Полпред Жога провел рабочую встречу с омбудсменом Свердловской области Мерзляковой

Темой встречи стали основные направления работы омбудсмена. В их числе — вопросы помощи участникам СВО и их близким.
«В России действует множество мер поддержки для военнослужащих и их семей, однако ситуации у людей бывают разные, и не всегда срабатывают нужные механизмы. Наша общая задача — настроить работу так, чтобы любая проблема, с которой обращается человек, получала адекватное и своевременное решение», — отметил Жога.
Омбудсмен, в свою очередь, сообщила, что тема СВО на сегодняшний день является одной из приоритетных. Мерзлякова подчеркнула, что регулярно проводит личные приемы для участников спецоперации, а также ведет работу по поддержке вынужденных переселенцев из новых регионов России.
УралПолитRu напоминает, что ранее Артем Жога с рабочим визитом посетил Первоуральск. В городе его встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.