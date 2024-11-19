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Полпред Жога провел рабочую встречу с омбудсменом Свердловской области Мерзляковой

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 ноября, УралПолит.Ru. Полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в регионе Татьяной Мерзляковой. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

Темой встречи стали основные направления работы омбудсмена. В их числе — вопросы помощи участникам СВО и их близким.

«В России действует множество мер поддержки для военнослужащих и их семей, однако ситуации у людей бывают разные, и не всегда срабатывают нужные механизмы. Наша общая задача — настроить работу так, чтобы любая проблема, с которой обращается человек, получала адекватное и своевременное решение», — отметил Жога.

Омбудсмен, в свою очередь, сообщила, что тема СВО на сегодняшний день является одной из приоритетных. Мерзлякова подчеркнула, что регулярно проводит личные приемы для участников спецоперации, а также ведет работу по поддержке вынужденных переселенцев из новых регионов России.

УралПолитRu напоминает, что ранее Артем Жога с рабочим визитом посетил Первоуральск. В городе его встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

права человека