В Ростовской области хотят проверить убежища и провести тренировки по эвакуации

В правительстве донского региона врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил командующим 4-й армией ВВС и ПВО Владимиром Куценко вопросы укрепления обороны на фоне новых потенциальных угроз.
Слюсарь рассказал, что поручил департаменту ГО и ЧС подготовить предложения по проведению тренировок по эвакуации и проверке убежищ.
Напомним, в ночь на 19 ноября российскими силами ПВО были уничтожены 11 БПЛА, мужчина в Белокалитвинском районе получил ранения осколком упавшего дрона.
При этом ранее мы сообщали, что Юрий Слюсарь заявил об угрозе применения в отношении Ростовской области и Ростова дальнобойных ракет ВСУ.