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В Ростовской области хотят проверить убежища и провести тренировки по эвакуации

В Ростовской области планируют укрепить противовоздушную оборону и могут провести тренировки по эвакуации населения. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В правительстве донского региона врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил командующим 4-й армией ВВС и ПВО Владимиром Куценко вопросы укрепления обороны на фоне новых потенциальных угроз.

Слюсарь рассказал, что поручил департаменту ГО и ЧС подготовить предложения по проведению тренировок по эвакуации и проверке убежищ.

Напомним, в ночь на 19 ноября российскими силами ПВО были уничтожены 11 БПЛА, мужчина в Белокалитвинском районе получил ранения осколком упавшего дрона.

При этом ранее мы сообщали, что Юрий Слюсарь заявил об угрозе применения в отношении Ростовской области и Ростова дальнобойных ракет ВСУ.