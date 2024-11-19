Кто стал новым мэром Челябинска — биография Алексея Лошкина

Трудовую деятельность Алексей Лошкин начал в 1995 году, он был рабочим в компании «Плита-93». А на следующий год перешел в органы внутренних дел. В региональном ГУВД он служил с 1996 по 2011 год, какое-то время возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Затем будущий глава Челябинска перешел работать в областное правительство и два года руководил Главным экспертным управлением. В 2013 году Алексей Лошкин возглавил другую структуру — Главное контрольное управление Челябинской области. Там он проработал до 2014-го.