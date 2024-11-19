Кто стал новым мэром Челябинска — биография Алексея Лошкина

Важные даты и должности
Алексей Александрович Лошкин родился 16 ноября 1978 года в Челябинске. После окончания школы он поступил в Челябинский юридический институт МВД России. В 2000 году будущий мэр Челябинска получил красный диплом этого вуза по специальности «Юриспруденция». Еще через несколько лет Алексей Лошкин защитил диссертацию и стал кандидатом юридических наук.
В 2012 году он прошел курс профессиональной переподготовки по программе «Антикризисное управление и деятельность арбитражных управляющих», а еще через шесть лет получил второе высшее образование — окончил ЮУрГУ по направлению «Экономика».
Трудовую деятельность Алексей Лошкин начал в 1995 году, он был рабочим в компании «Плита-93». А на следующий год перешел в органы внутренних дел. В региональном ГУВД он служил с 1996 по 2011 год, какое-то время возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Затем будущий глава Челябинска перешел работать в областное правительство и два года руководил Главным экспертным управлением. В 2013 году Алексей Лошкин возглавил другую структуру — Главное контрольное управление Челябинской области. Там он проработал до 2014-го.
На следующий год после окончания работы в этой структуре Алексей Лошкин начал строить политическую карьеру. Он вступил в партию «Единая Россия» и через короткий промежуток времени был назначен руководителем ее Челябинского регионального исполкома. На этом посту он пробыл совсем недолго — около года, сменив его на кресло председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) области. Кандидатуру Алексея Лошкина на эту должность рекомендовал губернатор (тогда это был Борис Дубровский).
В 2024 году в биографии Алексея Лошкина произошел настоящий карьерный перелом. Он ушел с поста главы КСП и 22 октября сначала стал заместителем главы Челябинска по правовым вопросам, а буквально через несколько минут после этого назначения гордума сделала его врио мэра.
Через две недели после этого состоялся конкурс на замещение должности главы Челябинска. В нем участвовало 23 кандидата, Алексей Лошкин ожидаемо оказался в числе пяти победителей (никто не сомневался, что он победит не только там, но и позже — при голосовании депутатов гордумы). Дума определилась с мэром Челябинска 19 ноября.
Что касается личной жизни нового мэра Челябинска, то в открытых источниках сведения о ней очень скудные. Известно, что он женат и имеет двоих детей. Также Алексей Лошкин является мастером спорта по кикбоксингу и водному поло.
Что сделал Алексей Лошкин за месяц работы врио главы Челябинска
С 22 октября Алексей Лошкин объехал, кажется, весь город. Он совершал визиты в разные части Челябинска практически каждый день и даже по выходным. За это время он успел жестко раскритиковать работу подрядчика, сорвавшего сроки ввода в эксплуатацию парка в Калининском районе, и устроил разнос главе Курчатовского района Сергею Антипову за то, что тот не явился к месту аварии, где мальчик упал в яму с кипятком.
Также Алексей Лошкин вернул традицию приглашать прессу присутствовать на аппаратных совещаниях в мэрии. Такой регламент существовал в Челябинске раньше, но во времена пандемии коронавируса эти совещания стали закрытыми для очного присутствия журналистов — их транслировали в интернете.
А еще Алексея Лошкина возмутили галогеновые женщины в центре Челябинска. Он потребовал их закрасить.
Что пообещал глава Челябинска Алексей Лошкин
На заседании гордумы в своем докладе, озвученном незадолго до голосования депутатов за мэра, Алексей Лошкин заявил, что приоритетами в работе для него являются модернизация коммунальной инфраструктуры, строительство жилья, школ, садиков, больниц, ремонт дорог. Он заявил, что «компенсационные» высадки деревьев следует заменить «натуральными», а полигоны для складирования снега оснащать системой очистных сооружений. Среди предложений Алексея Лошкина было и создание в каждом районе Челябинска центров психологической поддержки участников СВО и членов их семей.
«Челябинск — город, где я родился, вырос, получил образование и работаю. Здесь живет моя семья, растут дети. Мой главный принцип — работать на совесть. Уверен: если каждый из нас на своем месте будет работать на совесть, то все получится».