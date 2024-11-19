Дятлова рассказала, что считает «притчей во языцех» Калининграда

В Калининграде стали притчей во языцех проблемы с тактильной плиткой. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова на оперативном совещании во вторник, 19 ноября.
Во время доклада начальника дорожно-транспортного комитета Антона Романова выяснилось, что навигация для слабовидящих во многих местах испорчена, а подрядчики не торопятся делать замену по гарантийным обязательствам.
«Мининфраструктуры выдало многочисленные предписания по разрушающейся тактильной плитке. Мы уходим в зиму с незакрытыми предписаниями».
Романов ответил, что порядка пяти тысяч квадратных метров заменено, но это касается только муниципального имущества. Часть подрядчиков, которые должны были провести работы по гарантийным обязательствам, не сделали ничего.
«Нужно обращаться в суд, потому что это уже притчей во языцех стало в нашем городе!» — сказала Дятлова. Начальник дорожно-транспортного комитета пообещал подготовить судебные иски против нерадивых подрядчиков.