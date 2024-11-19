Украина надеется получить от МВФ еще 1,1 миллиарда долларов

«Украина и МВФ договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре программы в рамках механизма расширенного финансирования EFF. Это позволит нам привлечь в государственный бюджет еще 1,1 миллиарда долларов. Ожидаем, что исполнительный совет МВФ примет соответствующее решение в ближайшее время», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.