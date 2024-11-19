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Украина надеется получить от МВФ еще 1,1 миллиарда долларов

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украина надеется получить от Международного валютного фонда (МВФ) еще 1,1 миллиарда долларов, заявил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Источник: © РИА Новости

Шмыгаль в октябре сообщал, что Украина уже получила от МВФ около 1,1 миллиарда долларов.

«Украина и МВФ договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре программы в рамках механизма расширенного финансирования EFF. Это позволит нам привлечь в государственный бюджет еще 1,1 миллиарда долларов. Ожидаем, что исполнительный совет МВФ примет соответствующее решение в ближайшее время», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.

Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) Украины в рамках действующей кредитной линии МВФ составляет 15,5 миллиарда долларов.

МВФ