Мишустин призвал повысить качество образования

«Итоги обратной связи от родителей, учеников и студентов, учителей, преподавателей говорят о том, что остается достаточно большой запрос на повышение качества отечественного образования», — констатировал председатель правительства на стратегической сессии по развитию общего и профессионального образования. По его словам, также «есть серьезная проблема — высокая бюрократическая нагрузка на педагогов и их нехватка в целом ряде регионов».
Глава кабинета министров напомнил, что «уже принят ряд системных решений по совершенствованию этой сферы». Так, «разработан комплексный план действий, направленный на повышение качества обучения по математике, физике, естественно-научным предметам во всех школах страны, на более высокий уровень подготовки учителей этих дисциплин и устранение кадрового дефицита». Мишустин отметил, что план «нацелен на то, чтобы молодые люди поступали в профильные вузы с хорошими знаниями, приходили работать на российские предприятия достаточно квалифицированными».
«Что касается высшей школы, то в начале учебного года мы запустили “пилот” (пилотный проект — прим. ТАСС) для совершенствования преподавания фундаментальных дисциплин — математика, медицина, естественные науки, инженерия, технологии, сформировали соответствующую программу, установили ключевые показатели оценки эффективности мероприятий», — указал Мишустин. Он обратил внимание на то, что проект осуществляется в 50 передовых инженерных школах на базе ведущих институтов страны.