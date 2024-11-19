Мишустин призвал повысить качество образования

Глава кабинета министров напомнил, что «уже принят ряд системных решений по совершенствованию этой сферы». Так, «разработан комплексный план действий, направленный на повышение качества обучения по математике, физике, естественно-научным предметам во всех школах страны, на более высокий уровень подготовки учителей этих дисциплин и устранение кадрового дефицита». Мишустин отметил, что план «нацелен на то, чтобы молодые люди поступали в профильные вузы с хорошими знаниями, приходили работать на российские предприятия достаточно квалифицированными».