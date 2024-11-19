Трамп начал получать сводки разведки вскоре после выборов, пишут СМИ

Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
«Избранный президент Дональд Трамп… начал получать разведывательные сводки… Брифинги, проводимые Управлением директора национальной разведки, начались вскоре после выборов», — сообщает издание.
Издание со ссылкой на офис директора национальной разведки США отмечает, что предоставление сводок избранному президенту — устоявшаяся в США политическая традиция, начатая в 1952 году. При этом ранее на практике не было зафиксировано случаев, когда американский президент попадал под обвинения о ненадлежащем хранении документов.
В публикации подчеркивается, что Трамп, ставший единственным обвиненным судом в неподобающем обращении с секретной информацией президентом США в первый срок его правления, отказался от получения сводок национальной разведки в период предвыборной гонки, опасаясь новых обвинений в «утечках» со стороны представителей разведки.
В августе 2022 года ФБР провело обыск в имении Трампа, поводом к которому стало хранение секретных документов экс-президентом. В его поместье Мар-а-Лаго во Флориде правоохранители пришли в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия минюста, заявляя, что они политически мотивированны.
Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Экс-президенту в случае признания виновным грозил многолетний тюремный срок и крупный денежный штраф. Сам политик настаивал, что не успел вернуть документы из-за спешки и высокой загруженности.
В середине июля 2024 года окружной судья Эйлин Кэннон постановила закрыть дело против Трампа, заявив, что назначение Джека Смита специальным прокурором идет вразрез с нормами американской конституции. Смит возглавлял обвинение против Трампа в деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов. Позднее Смит обжаловал решение Кэннон.