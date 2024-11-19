Трамп начал получать сводки разведки вскоре после выборов, пишут СМИ

В августе 2022 года ФБР провело обыск в имении Трампа, поводом к которому стало хранение секретных документов экс-президентом. В его поместье Мар-а-Лаго во Флориде правоохранители пришли в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия минюста, заявляя, что они политически мотивированны.