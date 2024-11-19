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Представители ПСРМ встретились с послом России в Молдове

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Важность развития молдавско-российских отношений сотрудничества обсудили на встрече в Кишиневе представители руководства Партии социалистов (ПСРМ) и посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Озеров.

Источник: Telegram / Партия социалистов РМ

«Председатель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, члены Политисполкома и депутаты парламентской фракции ПСРМ приветствовали назначение нового посла России в нашей стране, подчеркнув важность развития сотрудничества между Молдовой и Российской Федерацией на благо обоих народов», — говорится в сообщении политсилы.

Собеседники провели обмен мнениями о результатах недавних президентских выборов и конституционного референдума в Молдове, а также затронули вопросы текущей политической ситуации в стране.