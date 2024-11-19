Представители ПСРМ встретились с послом России в Молдове

«Председатель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, члены Политисполкома и депутаты парламентской фракции ПСРМ приветствовали назначение нового посла России в нашей стране, подчеркнув важность развития сотрудничества между Молдовой и Российской Федерацией на благо обоих народов», — говорится в сообщении политсилы.