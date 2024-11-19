ГД приняла закон о списании просроченных кредитов для участников СВО

Так, прекращаются обязательства по кредитным договорам граждан, призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по призыву (кроме курсантов военных училищ и вузов) или других граждан, заключивших контракт о службе в ВС РФ с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год, а также их супругов.