ГД приняла закон о списании просроченных кредитов для участников СВО

Изменениями дополняется закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей».
Так, прекращаются обязательства по кредитным договорам граждан, призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по призыву (кроме курсантов военных училищ и вузов) или других граждан, заключивших контракт о службе в ВС РФ с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год, а также их супругов.
Речь идет о просроченных кредитах, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство. При этом прекращены могут быть обстоятельства на сумму не более 10 млн рублей.