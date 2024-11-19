В Госдуму внесли проект об ограничении числа детей под опекой

Кроме того, законопроектом устанавливается, что одномоментно граждане могут взять под опеку или попечительство не более одного ребёнка в течение года, при этом будут созданы условия для контроля за условиями содержания ребенка со стороны опеки, если гражданин изъявит желание воспитывать более чем одного приёмного ребенка по прошествии года.