Шесть стран Европы обвинили Россию в активизации гибридных атак

«Наша общая [европейская] безопасность подвергается вызову как никогда прежде в нашей жизни. Россия систематически атакует архитектуру европейской безопасности. Эскалация гибридной деятельности Москвы против стран НАТО и ЕС также беспрецедентна по своему разнообразию и масштабам и создает значительные риски для безопасности», — говорится в заявлении.
Министры также обвинили Россию в ревизионизме, налаживании связей с Ираном и КНДР и нежелании вести конструктивные переговоры по конфликту на Украине. На фоне этого главы МИД европейских стран призвали:
- подтвердить непреходящую роль «сильного и единого НАТО как основы европейской обороны и безопасности, основанной на прочных трансатлантических связях»;
- укреплять НАТО, увеличивая расходы на безопасность и оборону в соответствии с предыдущими обязательствами (на уровне 2% ВВП и более);
- укреплять безопасность и оборону Европы, используя все доступные рычаги, включая экономическую и финансовую мощь Европейского союза и укрепляя промышленную базу Европы;
- инвестировать в важнейшие военные возможности, включая противовоздушную оборону, точечные дальние удары, беспилотники и интегрированную логистику;
- повышать устойчивость к «когнитивной войне» и гибридным угрозам в Европе;
- еще больше усилить военную, экономическую и финансовую поддержку Украины, одновременно «приветствуя кредит G7 в размере $50 млрд, чтобы гарантировать Украине достаточные ресурсы на следующий год»;
- оставаться «непоколебимыми в своей поддержке справедливого и прочного мира для Украины на основе Устава ООН, подтверждая, что переговоры о мире могут вестись только с Украиной», и гарантируя, что Россия понесет последствия, в том числе финансовые;
- продолжать сдерживать Россию, «лишая [президента Владимира] Путина возможности вести агрессивную войну и сдерживая наращивание военного потенциала России, в том числе посредством ограничительных мер».
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Украиной, но с учетом интересов Москвы. Летом он выдвинул в качестве условий вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признание этих четырех регионов и Крыма российской территорией. Президент Украины Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом. Он настаивает на реализации «формулы мира», которая содержит требование о выводе российских войск на границы 1991 года. Москва отвергает возможность переговоров на основе этой формулы.
Вместе с этим Россия критикует помощь Запада Украине, настаивая, что она только усугубит страдания украинцев, но не изменит итогов спецоперации. Также Москва неоднократно исключала обвинения в ее адрес в гибридных атаках. «Никаких гибридных войн Россия не ведет. Мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и обратились бы к первоисточникам проблем, которые душат Европу», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.