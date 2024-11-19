Шесть стран Европы обвинили Россию в активизации гибридных атак

Вместе с этим Россия критикует помощь Запада Украине, настаивая, что она только усугубит страдания украинцев, но не изменит итогов спецоперации. Также Москва неоднократно исключала обвинения в ее адрес в гибридных атаках. «Никаких гибридных войн Россия не ведет. Мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и обратились бы к первоисточникам проблем, которые душат Европу», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.