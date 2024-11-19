Рада утвердила проект бюджета Украины с рекордными расходами

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2025 год с рекордными расходами в 95,5 миллиарда долларов, сообщает во вторник украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.