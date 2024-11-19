Трентон
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рада утвердила проект бюджета Украины с рекордными расходами

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2025 год с рекордными расходами в 95,5 миллиарда долларов, сообщает во вторник украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Рада одобрила в целом проект бюджета 2025. За — 257. Рекордные расходы на уровне 3,94 триллиона гривен (95,5 миллиарда долларов). Из них расходы на оборону составляют 2,22 триллиона гривен (53,8 миллиарда долларов). Доход 2,3 триллиона гривен (55,8 миллиарда долларов). Еще ожидаем в следующем году внешнее финансирование 38,4 миллиарда долларов», — написал Железняк.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы — 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.

бюджет