Что известно об отставке президента Абхазии Аслана Бжании

В случае отставки президента либо его неспособности осуществлять полномочия они переходят к вице-президенту. Кроме того, предусмотрен вариант, согласно которому президентские обязанности не может выполнять и вице-президент, тогда они переходят к премьер-министру. В случае невозможности ни одним из них исполнять функции президента, полномочия переходят к спикеру парламента.