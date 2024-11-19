Что известно об отставке президента Абхазии Аслана Бжании

В голосовании принял участие 31 депутат, за решение об отставке высказались 28.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Итоги голосования
По итогам переговоров между властями и оппозицией Бжания подал заявление об отставке «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране».
Согласно конституции Абхазии, отставку главы государства принимает парламент республики. Решение выносится квалифицированным большинством.
В случае отставки президента либо его неспособности осуществлять полномочия они переходят к вице-президенту. Кроме того, предусмотрен вариант, согласно которому президентские обязанности не может выполнять и вице-президент, тогда они переходят к премьер-министру. В случае невозможности ни одним из них исполнять функции президента, полномочия переходят к спикеру парламента.
Полномочия исполняющего обязанности президента действуют до устранения причин неспособности президентом выполнять свои обязанности или до выборов нового президента.
В голосовании принял участие 31 депутат, за решение об отставке высказались 28, 1 — против, еще 2 бюллетеня были испорчены.
Сроки проведения выборов
Вопрос о сроках проведения выборов президента парламент рассмотрит на следующей неделе, заявил ТАСС депутат Дмитрий Маршания.
Ситуация в Абхазии
Парламент Абхазии 15 ноября должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны.
Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку.
Оппозиция потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.
Позднее она потребовала от Бжании уйти в отставку и заняла комплекс правительственных зданий в центре Сухума, включая парламент, кабмин и администрацию президента.
В результате переговоров в ночь с 18 на 19 ноября между властями и оппозицией было подписано соглашение, согласно которому Бжания подал заявление об отставке.
После протестующие начали покидать комплекс правительственных зданий.
Что известно об Аслане Бжании
24 августа 2014 года Аслан Бжания участвовал во внеочередных выборах президента Абхазии. Занял второе место (35,91% голосов), уступив лидеру оппозиции Раулю Хаджимбе (50,60%).
22 марта 2020 года он одержал победу на выборах, набрав 56,5% голосов избирателей. Его ближайший соперник, министр экономики республики Адгур Ардзинба, получил 35,42%.
После своего избрания Бжания заявил, что особое внимание намерен уделять сближению Абхазии с Россией. Кроме того, он выразил готовность к сотрудничеству с оппозицией, а также высказался о необходимости разграничения ряда полномочий между главой государства и парламентом.