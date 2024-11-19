Челябинская гордума ужесточила требования к рекламе на медиафасадах

«Смена изображения на электронных носителях (за исключением медиафасадов) в светлое и темное время суток должна проводиться не чаще одного раза в пять секунд, продолжительность смены изображения должна составлять более двух секунд и проводиться путем плавного снижения яркости до нулевого значения и последующего плавного повышения яркости», — говорится в комментарии.