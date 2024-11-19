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Челябинская гордума ужесточила требования к рекламе на медиафасадах

В Челябинске депутаты приняли решение о внесении изменений в муниципальный правовой акт о наружной рекламе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает «Коммерсант», решение об ужесточении требований к наружной рекламе было принято 19 ноября на четвертом заседании ЧГД.

Так, экраны должны соответствовать нормам яркости, плавно менять яркость, для них определены требования к применению динамических эффектов днем и запрете их использования в темное время суток.

«Смена изображения на электронных носителях (за исключением медиафасадов) в светлое и темное время суток должна проводиться не чаще одного раза в пять секунд, продолжительность смены изображения должна составлять более двух секунд и проводиться путем плавного снижения яркости до нулевого значения и последующего плавного повышения яркости», — говорится в комментарии.

Под запретом использование белого фона в темное время суток, а также использование аудиовизуальных эффектов в любое время суток.