Челябинская гордума ужесточила требования к рекламе на медиафасадах

Как сообщает «Коммерсант», решение об ужесточении требований к наружной рекламе было принято 19 ноября на четвертом заседании ЧГД.
Так, экраны должны соответствовать нормам яркости, плавно менять яркость, для них определены требования к применению динамических эффектов днем и запрете их использования в темное время суток.
«Смена изображения на электронных носителях (за исключением медиафасадов) в светлое и темное время суток должна проводиться не чаще одного раза в пять секунд, продолжительность смены изображения должна составлять более двух секунд и проводиться путем плавного снижения яркости до нулевого значения и последующего плавного повышения яркости», — говорится в комментарии.
Под запретом использование белого фона в темное время суток, а также использование аудиовизуальных эффектов в любое время суток.