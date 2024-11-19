Президент Литвы прокомментировал повреждение кабеля в Балтийском море

«Предыдущие нарушения критически важной инфраструктуры в Балтийском море были связаны как со злым умыслом, так и с непреднамеренной халатностью. В этом случае, наверное, еще рано делать окончательные выводы, но, конечно, возможны оба варианта», — приводит слова Науседы портал LRT (Литовское радио и телевидение).