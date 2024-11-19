Президент Литвы прокомментировал повреждение кабеля в Балтийском море

Ранее СМИ сообщили, что между Литвой и Швецией якобы оборван интернет-кабель, который проходит по дну Балтийского моря, и из-за инцидента пропускная способность интернета сократилась на треть.
«Предыдущие нарушения критически важной инфраструктуры в Балтийском море были связаны как со злым умыслом, так и с непреднамеренной халатностью. В этом случае, наверное, еще рано делать окончательные выводы, но, конечно, возможны оба варианта», — приводит слова Науседы портал LRT (Литовское радио и телевидение).
По его словам, сейчас ситуацию «обсуждают службы, ответственные за безопасность». Прокуратура Литвы заявляла, что расследует происшествие и собирает информацию о повреждении кабеля.
Как сообщил представитель литовских военно-морских сил агентству Рейтер, предварительные данные свидетельствуют, что повреждение кабеля произошло вне территориальных вод и исключительной экономической зоны Литвы.
Финская компания-оператор Cinia Oy сообщила в понедельник, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, а также что ведется тщательное расследование.