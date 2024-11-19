Туск анонсировал запуск в Польше «масштабного производства» боеприпасов

«Неслучайно, что сегодня мы примем решение о начале уже в больших масштабах строительства заводов [по производству боеприпасов] и об увеличении [мощностей] того, что уже работает», — сказал Туск перед заседанием правительства, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.