Депутаты от Словакии бойкотировали выступление Зеленского в Европарламенте

БРАТИСЛАВА, 19 ноя — РИА Новости. Депутаты ЕП от правящей в Словакии партии Smer-SD отказались смотреть видеообращение Владимира Зеленского, сообщил парламентарий Любош Блага в видеообращении в Telegram-канале.
«Партия Smer-SD (“Направление — социальная демократия”), представленная в Европейском парламенте, приняла решение о том, что сегодняшнюю речь Владимира Зеленского будем бойкотировать», — подчеркнул он.
Блага выразил уверенность, что политика ненависти, которую Зеленский проводит в отношении России, гонит весь мир к ядерному конфликту. Он также раскритиковал преследование оппозиции на Украине и назвал киевский режим авторитарным, обвинив его в том, что из-за него продолжают гибнуть люди.
«Когда мне захочется посмотреть хорошего комедианта, то я лучше включу мистера Бина», — заключил депутат.
В Европейском парламенте представлены пять депутатов от Smer-SD, включая Благу.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, возглавляющий эту партию, не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.
Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.