Депутаты от Словакии бойкотировали выступление Зеленского в Европарламенте

Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл необходимым диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.