Лавров прокомментировал итоги саммита G20 в Рио-де-Жанейро

«Я надеюсь, даже с определенной долей уверенности могу сказать, что создание такого альянса позволит улучшить показатели на этом направлении. Россия подключилась к этому механизму и уже сообщили, что мы вносим в пакет проектов, которые будут под его эгидой реализовываться, наши передовые наработки, которые воплощены в программах по помощи развивающимся странам», — сказал Лавров.