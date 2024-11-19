Лавров прокомментировал итоги саммита G20 в Рио-де-Жанейро

«Я считаю, что очень позитивные результаты, достигнуты весомые договоренности. Это очень важно. Во-первых, была поддержана новая координационная структура — Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью», — сказал он по итогам мероприятий «Группы двадцати».
По его словам, цель этой инициативы — ускорить продвижение к полному искоренению голода, как это требуется целями устойчивого развития, сделать это нужно до 2030 года.
«Я надеюсь, даже с определенной долей уверенности могу сказать, что создание такого альянса позволит улучшить показатели на этом направлении. Россия подключилась к этому механизму и уже сообщили, что мы вносим в пакет проектов, которые будут под его эгидой реализовываться, наши передовые наработки, которые воплощены в программах по помощи развивающимся странам», — сказал Лавров.
Саммит лидеров «двадцатки» проходит