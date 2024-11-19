Трентон
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценил, станет ли Абхазия антироссийской после смены власти

Отставка президента Аслана Бжании из-за противоречий с оппозицией не должна привести к победе антироссийских настроений в Абхазии, считает директор исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Станислав Тарасов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Политолог назвал происходящее в республике очередным политическим кризисом. Он отметил, что события в Абхазии приведут к смене людей у власти.

«Всегда все эти внутренние кризисы завершаются отставками руководства и приходом к власти другого клана до следующего кризиса», — цитирует политолога «Инфо 24».

19 ноября депутаты парламента Абхазии проголосовали за отставку президента республики Аслана Бжании. Уйти с поста главы государства Бжания согласился по договоренности со сторонниками оппозиции.

Противостояние властей и их противников в Абхазии стартовало из-за соглашения с Россией об инвестициях, по которому российские компании могли начать реализацию крупных проектов в республике. Оппозиционеры сочли, что условия соглашения несут риски для абхазского бизнеса.