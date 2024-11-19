Эксперт оценил, станет ли Абхазия антироссийской после смены власти

Политолог назвал происходящее в республике очередным политическим кризисом. Он отметил, что события в Абхазии приведут к смене людей у власти.
«Всегда все эти внутренние кризисы завершаются отставками руководства и приходом к власти другого клана до следующего кризиса», — цитирует политолога «Инфо 24».
19 ноября депутаты парламента Абхазии проголосовали за отставку президента республики Аслана Бжании. Уйти с поста главы государства Бжания согласился по договоренности со сторонниками оппозиции.
Противостояние властей и их противников в Абхазии стартовало из-за соглашения с Россией об инвестициях, по которому российские компании могли начать реализацию крупных проектов в республике. Оппозиционеры сочли, что условия соглашения несут риски для абхазского бизнеса.