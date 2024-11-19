Минобороны: Беларусь имеет вопросы к Польше из-за усиления госграницы

Еще Ревенко заметил, что сама Беларусь ответственно подходит к вопросам обеспечения безопасности и контроля над вооружениями, для чего создана соответствующая система. И добавил, что несмотря на то, что система контроля над вооружениями начинает деградировать, Минск продолжает выполнять свои обязанности для обеспечения мира и безопасности, прилагает усилия, чтобы наладить взаимоотношений со странами соседями, хоть отдельные страны и игнорируют встречные шаги.