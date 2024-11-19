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Минобороны: Беларусь имеет вопросы к Польше из-за усиления госграницы

Минобороны: Польша не отвечает Беларуси на обращения для налаживания диалога.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны Беларуси заявили о вопросах к Польше из-за усиления государственной границы. Об этом сказал начальник Департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, сообщает телеграм-канал военного ведомства.

Так, помощник главы Минобороны подчеркнул, что Польша не отвечает на обращения Беларуси по налаживанию конструктивного диалога, в том время как у белорусской стороны есть определенные вопросы.

— У нас есть вопросы к польской стороне, в частности, декларируемое усиление государственной границы, — прокомментировал генерал-майор.

Также Ревенко уточнил, что у Минска есть сведения, что Польша своими действиями преследует решение не только вопросов противодействия миграции, но и вопросам, связанным с военной деятельностью. При этом Варшава не желает снять напряженность между странами и не поддерживает контакты.

— Казалось бы, что легче снять напряженность и показать неопасность данных деяний. Но нет — Польша настаивает на отсутствии контактов, — указал белорусский военный.

Еще Ревенко заметил, что сама Беларусь ответственно подходит к вопросам обеспечения безопасности и контроля над вооружениями, для чего создана соответствующая система. И добавил, что несмотря на то, что система контроля над вооружениями начинает деградировать, Минск продолжает выполнять свои обязанности для обеспечения мира и безопасности, прилагает усилия, чтобы наладить взаимоотношений со странами соседями, хоть отдельные страны и игнорируют встречные шаги.

— К сожалению, здесь мы не видим ответных мер, не видим даже стремления или желания наладить сотрудничество с нами, — заключил он.

Ранее мы писали, что Польша создает минные поля на границе с Беларусью.

Еще стало известно, что Латвия ставит противотанковые ежи и роет противотанковый ров на границе с Беларусью и Россией у мемориала «Курган Дружбы».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал новый стратегический документ для белорусских властей.

Также в ГПК сказали, что Литва выполняет договоренности только по пропуску автобусов.

А таможня сказала, могут ли белорусы ввезти из-за границы пиротехнику на Новый год.