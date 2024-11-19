Центризбирком проверит финансирование некоторых партий и конкурентов на выборах

По завершении проверки будут составлены отдельные отчеты по каждой политсиле, подлежащей проверке, содержащих основные проверяемые аспекты, выводы и возможные рекомендации. Каждый отчет будет опубликован на официальном сайте ЦИК максимум через три дня после завершения проверки, затем его рассмотрят и обсудят на заседании Центризбиркома.