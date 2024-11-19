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Центризбирком проверит финансирование некоторых партий и конкурентов на выборах

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Центризбирком Молдовы (ЦИК) проведет комплексную проверку финансирования ряда партий, а также инициативной группы и избирательной кампании независимого кандидата на пост президента Виктории Фуртунэ, сообщили в ведомстве.

Источник: Sputnik.md

Контроль предстоит некоторым политсилам из оппозиционного блока «Победа» («Возрождение», «Шанс», «Победа»), а также «Партии за будущее Молдовы» и партии «Альтернатива и силы спасения Молдовы».

Проверка охватит период с 1 июля по 31 октября 2024 года и будет осуществляться путем анализа первичных бухгалтерских документов, информации, полученной от нижестоящих избирательных органов, органов государственной власти, банков, поставщиков медиа-услуг, рекламодателей, владельцев или управляющих стационарными или мобильными рекламными устройствами.

Контроль проведет рабочая группа, созданная по распоряжению председателя ЦИК. Проверка продлится до 1 марта 2025 года.

По завершении проверки будут составлены отдельные отчеты по каждой политсиле, подлежащей проверке, содержащих основные проверяемые аспекты, выводы и возможные рекомендации. Каждый отчет будет опубликован на официальном сайте ЦИК максимум через три дня после завершения проверки, затем его рассмотрят и обсудят на заседании Центризбиркома.